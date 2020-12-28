أول تعليق لـ أحمد موسى على إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام من الأنباء المتداولة عن إصابته بفيروس كورونا، قرر الإعلامي أحمد موسى الخروج عن صمته والرد على تلك الأنباء.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نفى الإعلامي أحمد موسى الأنباء التي ترددت بشأن إصابته بفيروس كورونا.

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وكتب الإعلامي أحمد موسى في المشور الذي نشره على «فيسبوك»، قائلًا: «لكل من سأل عني طوال الساعات الماضية من داخل وخارج مصر، خالص شكري لكم على اهتمامكم، لست مصابا بفيروس كورونا والحمد لله».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «دعواتي لكل المصابين بالشفاء وأن يحفظ الله الجميع من هذا الوباء… دائما الخونة واللجان التابعة للعصابة الإرهابية هي من تتمني وتدعو وتشمت وتروج للشائعات، سوف أكون على الهواء في موعدي المعتاد السابعة مساء اليوم بإذن الله».

ويقدم الإعلامي أحمد موسى برنامجه الحواري «على مسئوليتي»، والذي يُذاع عبر قناة «صدى البلد» يوميا في تمام السابعة مساءا.