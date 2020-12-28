وفاء عامر تقصف جبهة رانيا يوسف بمفاجأة صدمت الجميع بشأن مؤخرتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق لها على أزمة الفنانة رانيا يوسف وانتقادها للفنانات اللاتي ظهرن في المهرجانات الفنية الأخيرة، خرجت الفنانة وفاء عامر عن صمتها وردت عليها.

وفتحت وفاء عامر النار على الفنانة رانيا يوسف، حيث قالت: «كلام رانيا يوسف لا تعليق عليه، ولا يحق لأحد أن يتهم الجميع بشيء ليس فيهم».

رانيا يوسف تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن فيديو «مؤخرتي مميزة»

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وأضافت الفنانة وفاء عامر: «انا شايفة إنه مش المناسب إن فنانة تطلع تتكلم في الكلام ده قدام الكاميرا كده عادي، لأننا في مجتمع شرقي ومجتمع محافظ».

وتابعت: «ويا ريت قبل ما نقول أي كلام لازم نفكر إن كل صورنا وفيديوهاتنا القديمة مع الجمهور، يعني الجمهور هيعرف مين فينا اللي على طبيعته ومين اللي عمل معليات تجميل».

وتصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد إثارتها للجدل حول تصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس وحديثها عن مفاتنها وإطلالاتها المثيرة.

وكانت رانيا يوسف قد أثارت حالة من الجدل مؤخرًا عندما ظهرت فى أحد البرامج وأكدت أن جميع الفنانات ظهرن فى المهرجانات الفنية بشكل غير لائق.

وفي سياق آخر هنأت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها باحتفالات الكريسماس Merry Christmas 2021، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وظهرت رانيا يوسف وهي ترقص بجوار شجرة الكريسماس Merry Christmas 2021، وكتبت قائلة: كل عام وأنتم بخير، يا رب تكون بداية سعيدة لينا وسنة كلها خير”.

وكانت رانيا يوسف أثارت جدلا واسعا بعد أن نشرت برومو عبر صفحتها على فيس بوك للقاء لها مع قناة الرشيد العراقية، وتحدثت خلال البرومو عن مفاتنها بشكل صادم، وبنوع من التفاخر.