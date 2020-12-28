الموضوع زاد عن حجمه.. خطيبة محمود شاهين تعلق لأول مرة على علاقته بهنا شيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - لأول مرة علقت خطيبة الفنان محمود شاهين على ارتباطه بالفنانة هنا شيحة، موجهة طلب للمتابعين بعدم إرسال الصور والفيديوهات لها التي تجمعهما.

وجاء طلبها من خلال رسالة مؤثرة كتبتها على حسابها الخاص في موقع انستجرام أرفتقها مع صورة قديمة جمعتها بشاهين قالت فيها: “أنا مكنتش حابه أتكلم في الموضوع ده بس بجد زاد عن حجمه أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا”.

تابعت قائلة: الحياة قسمة ونصيب وكل ماسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة وكل شخص حر في حياته الشخصية وخطبتنا مفسوخة من فترة ومازال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي لأني اعتبرهم عائلتي الثانية أتمنى التوفيق للجميع.