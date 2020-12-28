عاش بشهادة ميلاد شقيقه وتزوج قريبته.. لقطة نادرة من زفاف توفيق الدقن

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد وفاة شقيقه عاش الفنان الراحل توفيق الدقن بشهادة ميلاده وقال عن نفسه إنه عايش بدل فاقد.

ولد توفيق أمين محمد أحمد الشيخ الدقن في قرية هورين فى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفيه في يوم 3 مايو عام 1923.

حصل الدقن على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1950.

بدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا في المعهد من خلال أدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم “ظهور الإسلام” عام 1951.

التحق بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة سبع سنوات ثم التحق بالمسرح القومي وظل عضوا به حتى إحالته إلى التقاعد.

تزوج توفيق الدقن إحدى قريباته التي رشحها له أخوته، فأعجبته لينجب منها 3 أبناء هم ماضي وهالة وفخر الدين.

صحف ومواقع فنية تداولت صورة نادرة لزفاف توفيق الدقن على زوجته وأم أولاده تظهر لأول مرة.