محمد الشرنوبي يحتفل بالكريسماس مع زوجته بعد تعافيهما من كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد ساعات من إعلان تعافيهما من فيروس كورونا قرر محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، الاحتفال سويًا برأس السنة وسط حضور الأصدقاء والمُقربين.

ونشرت رياض صورة تضم الأصدقاء في منزلهما، وتعلق: عشاء الكريسماس، كما شاركت بصورة مع زوجها الشرنوبي وتحتضنه أثناء فتح هديته لراس السنة.

الشرنوبي لم يشارك بصور من حفلهما، عبر صفحته الشخصية بـنستجرام وانشغل برصد ردّات فعل الجمهور على عرض الحلقة الأولى من مسلسل لؤلؤ.