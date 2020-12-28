الإنجاب والإشهار يفسد الوساطة بين عمرو دياب ودينا الشربيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - ترددت أنباء عن محاولات للوساطة بين عمرو دياب ودينا الشربيني لحفل الخلافات بينهما.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كشفوا عن هوية الوسيط وهو الإعلامي عمرو أديب بينما قال آخرون إنه شخصية مسئولة في دولة خليجية بالإضافة إلى كونه شاعر غنائي.

المفاوضات بين الطرفين، فشلت بسبب إصرار دينا على إشهار زواجهما رسميا والسماح لها بالإنجاب.

أنباء خلافات دينا وعمرو دياب لا زالت أسيرة “روايات مجهولة” حيث لم يصدر عن عمرو ولا دينا أي تصريح رسمي يؤكد زواجهما أو انفصالهما.

وشهدت الشائعات عدة روايات متضاربة، ففي البداية تردد أن عمرو طرد دينا من شقته الفندقية الفاخرة بعدما طالبته بالزواج أسوة بياسمين صبري وريهام حجاج.

وبعدها خرجت شائعة أخرى أكدت أن دينا الشربيني حامل من عمرو دياب وانه طالبها بإجهاض الجنين فورا، لأنه غير مستعد لتكرار تجربة الأبوة مجددا في هذا العمر وهو ما رفضته دينا.

ثم تردد أن دينا هي من طلبت الطلاق، بعدما رفض عمرو الاعتراف بزواجهما “المدني” الذي حرر بوثيقة شهد عليها ملياردير معروف وصديق مقرب من دياب، إضافة إلى منتج كبير.