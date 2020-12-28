مفاجأة.. فيديو غير لائق السبب في انفصال أصالة وطارق العريان (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد حالة الجدل التي تسببت فيها الفنانة أصالة بتعليقها على صورة ظهر فيها طليقها المخرج طارق العريان مع حبيبته الجديدة الشابة نيكول سعفان، بدأت كواليس الانفصال تعود ثانية إلى دائرة الضوء.

وبالرغم من أن الأنباء بشأن انفصال الفنانة أصالة نصري وطليقها طارق العريان مر عليها وقت طويل، إلا أنهما انفصلا بشكل رسمي الأيام الأخيرة.

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وتحدثت تقارير صحفية أن الأزمة التي تسببت في انفصال أصالة عن طارق العريان كان تلقيها صورًا غير لائقة للمخرج طارق العريان مع حبيبته الجديدة.

وبالرغم من أن تلك القصة لم يتم تأكيدها او يتطرق إليها أي من طرفي الخلاف، إلا أنها انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن جانبه، قال محمد فهمي محامي الفنانة السورية أصالة نصري إن هناك تطورات جديدة بشأن الانفصال الذي حدث بينها وبين المخرج طارق العريان.

وقال فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ربيع هنيدي، خلال حوار مع ET بالعربي: «إشهار الطلاق كان في 9 ديسمبر 2019، التوثيق تم في 15 ديسمبر 2020».