شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج موديل جديدة سحبت التريند من سلمي الشيمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة من الجدل تسببت فيها إحدى الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، فبـ «جلباب ضيق بفتحتين جانبيتين طويلتين» أشعلت دونا محمد والمعروفة بـ «دودي» ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

بدأ القصة عندما نشر المصور الشاب إسلام رمضان جلسة تصوير جريئة لـ «دودي»، ليشبهها البعض بالموديل سلمى الشيمي المعروفة إعلاميًا بـ «فتاة سقارة».

وظهرت الموديل دودي محمد بجلباب ضيق، والذي تميز بأنه أسود اللون ومزين بنقوش بيضاء، وبأكمام طويلة، مع فتحة صدر كبيرة، وفتحتين جانبيتين طويلتين، مع شعر أسود طويل ومسندل، وحلق فضي كبير الحجم، مع الاعتماد على رموش صناعية طويلة وروج أحمر،أثناء تواجدها على سطح أحد المنازل، خلال غسلها لملابس داخل وعاء أحمر «طشت غسيل»، ووضعها على «حبل غسيل».

وحصدت جلسة التصوير «المثيرة للجدل»، آلاف المشاركات والتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها: «هو أنتي سلمى الشيمي»، و«ولازم تتحاكمي بعد الفوتوسيشن دي»، و«اللبس وحش وأفور جدا»، وسط تساؤلات عن تلك بطلة جلسة التصوير.

نسخة من سلمى الشيمي.. شبيهة فتاة سقارة تثير الجدل بجلباب مفتوح و«طشت غسيل»

حالة واسعة من الجدل، صاحبت تداول جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الشاب إسلام رمضان، لفتاة تشبه الموديل سلمى الشيمي المعروفة إعلاميًا بـ «فتاة سقارة»، وسط آلاف التعليقات المنتقدة لها، عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام».

تفاصيل جلسة التصوير المثيرة للجدل

وظهرت الموديل بجلباب ضيق، والذي تميز بأنه أسود اللون ومزين بنقوش بيضاء، وبأكمام طويلة، مع فتحة صدر كبيرة، وفتحتين جانبيتين طويلتين، مع شعر أسود طويل ومسندل، وحلق فضي كبير الحجم، مع الاعتماد على رموش صناعية طويلة وروج أحمر، أثناء تواجدها على سطح أحد المنازل، خلال غسلها لملابس داخل وعاء أحمر «طشت غسيل»، ووضعها على «حبل غسيل».

وخلال الساعات الماضية، حصدت جلسة التصوير المثيرة للجدل، آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاركات والتعليقات، من بينها: «أفتكرناكي سلمى الشيمي»، و«كل شوية واحدة تلبس حاجة جريئة علشان تتشهر»، و«لازم يتحقق معاها زي ما حصل مع بنات التيك توك».

سلمى الشيمي «مثيرة للجدل»

يشار إلى أن الموديل سلمى الشيمي، تسببت في حالة واسعة من الجدل، عقب ظهورها بفستان فرعوني قصير باللون الأبيض، والذي تميز بأنه مزين بنقوش فرعونية، فضلا عن أنه بدون أكمام أو أكتاف، مع اختيارها إكسسوارات فرعونية متعددة الألوان، وذلك خلال ظهورها في جلسة تصوير بالقرب من هرم سقارة.

وبعد ذلك، ظهرت «الشيمي»، بعدة إطلالات مثيرة للجدل في أكثر من جلسة تصوير، آخرها، إطلالاتها بفستان ضيق أسود اللون و«أوف شولدرز»، بأكمام من الدانتيلا السوداء، بالإضافة إلى ملاية لف وياشمك طويل أسود مزين بترتر متعدد الألوان، بالإضافة إلى مكياج سموكي ورموش صناعية، ولينسيس زرقاء اللون، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية تُظهر طول شعرها، معلقة على جلسة التصوير عبر حسابها على موقع فيس بوك: «حظي إني مكنتش في عصرهم».