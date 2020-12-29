تفاصيل عرض عادل إمام «بودي جارد» لتركي آل الشيخ بمليون دولار

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام الفنان عادل إمام بيع مسرحيته «بودي جارد» للمستشار تركي آل الشيخ، وذلك في إطار خطة الأخير في فرض أواصر التعاون بين الفن المصري والسعودي.

وخلال اجتماع كبير حضره عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان عادل إمام، أبدى تركي آل الشيخ رغبته في ظهور الزعيم كضيف شرف في عمل سعودي.

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كما طلب تركي آل شيخ من الزعيم عادل إمام أن يحصل على حقوق عرض مسرحية الزعيم الأخيرة «بودي جارد»، تِلك المسرحية التي عرضها الزعيم على مسرح الزمالك لمدة عشر سنوات بداية من «1999« وحتى 2010.

وبحسب مقربون من المستشار السعودي تركب آل الشيخ، فإن أمنيته كانت الحصول على «بودي جارد»، إلا أنه كان يأمل في يعرضها الزعيم بنفسه المرة الأولى فقط في موسم الرياض، الذي كان يقام في السعودية.

طلب تركي آل الشيخ بعرض الزعيم المسرحية بنفسه في الرياض قوبل بالرفض، نظرًا لتقدم الفنان عادل إمام في السن ولظروفه الصحية، بخلاف أنه رفض الفكرة في البداية لأن مسرحية بودي جارد تمثل للزعيم أمر هام ولها بند في وصيته الأخيرة.

وبالرغم من مرور 21 عاما على عرض مسرحية «بودي جارد»، إلا أن عادل إمام أصر على منع عرضها وأوصى أن يتم تجميدها لحين رحيله، ويتم عرضها بعدما يفارق الحياة، لكن مع ضغط المقربون قرر الزعيم التنازل عن حق عرض المسرحية للمستشار تركي آل الشيخ مقابل «مليون دولار».

واليوم أعلن تركي آل شيخ رسميًا حصوله على حقوق عرض مسرحية الزعيم عادل إمام «بودي جارد» قريبًا على منصة «اتفرج VIP» لأول مرة، كما يأتي قرار عرضها على منصة اتفرج نظرًا للظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والتي عطلت عدد كبير من الفعاليات على رأسها مواسم الترفيه التي كان ينفذها آل الشيخ.