أثناء جلوسه على كرسيه المتحرك.. موسيقار كبير يتعرض للسرقة أمواله

عدن - ياسمين عبد العظيم - في حادثة غربية، تدعو إلي الحزن والشفقة، تعرض موسيقار مصري كبير، إلى السرقة، أثناء عودته إلي منزله ، تم سرقت أشيائه الخاصة منه، ومبلغ مالي كبير.

كشف الموسيقار جمال سلامة تعرضه لحادث سرقة أثناء عودته لمنزله بمنطقة الزمالك أثناء استقلاله سيارة أجرة بصحبة مساعده، حيث وصل أمام المنزل، وقام مساعده بإحضار الكرسي المتحرك له من شنطة التاكسي.

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وذكر سلامة أن أثناء انشغاله هو ومساعده بالجلوس على الكرسي المتحرك، فر سائق التاكسي مسرعاً ومعه شنطة جمال سلامة التي يتواجد بداخلها مبلغ ألف يورو، كان قد حصل عليه من الأداء العلني على أغانيه.

وصرح الموسيقار الكبير بأن المبلغ الذي تمت سرقته هو ثمن العلاج الشهري الذي يتناوله، موضحاً أنه حرر محضراً بقسم شرطة الجزيرة بمنطقة الزمالك، وناشد الموسيقار جمال سلامة مباحث ومديرية أمن القاهرة سرعة ضبط المتهم، خاصة بعد ظهوره في الكاميرات المتواجدة بمدخل العمارة التي يقطن بها بمنطقة الزمالك.

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ويعد الموسيقار جمال سلامة من أبرز ملحني جيله، حيث إنه صاحب أهم الأغاني الوطنية التي قدمت لمصر منها “مصر اليوم في عيد” لشادية، و”المصريين أهما” لياسمين الخيام، و”محمد يا رسول الله”، فضلاً عن إحيائه على مدار 20 عامًا لأهم حفلات السادس من أكتوبر، وحصل على العديد من شهادات الدولة التقديرية.