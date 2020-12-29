طارق العريان يتلقى صفعة ثانية بسبب أصالة

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الأزمة التى أثارها المخرج المصري طارق العريان، مع طليقته أصالة، بسبب صورة نشرها العريان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعه بثلاث سيدات، في إحدى السهرات الليلية.

وزاد الأزمة إشتعالا، بعد تعليق إحدي السيدات المتواجدة في الصورة، عليها، موجهة الشكر لطارق العريان على هذه السهرة الخاصة، لتخرج أصالة معلنة الحرب على العريان، كاشفة بعض الأسرار عن علاقتهما ببعض.

ليتلقى طارق العريان الضربة الثانية، اليوم الثلاثاء، حيث قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية المصرية، بإلزام المخرج العريان، بدفع تعويض قيمته مليون ونصف المليون جنيه، بسبب ألبوم طليقته أصالة “مهتمة بالتفاصيل”، بعدما أخل بتعاقده مع شركة إنتاج دفعت مقدما حقوق ملكية الألبوم وفوجئت بعدها بأن العريان منح الحقوق لشركة أخرى.

وتقدم المستشار نزيه علي مسعود محامي شركة “قنوات” لخدمات الاتصالات بدعوى قضائية ضد المخرج طارق العريان، وذلك لتعاقده مع الشركة على ألبوم الفنانة أصالة (مهتمة بالتفاصيل) وأغاني أخرى منفردة عام 2018 واستلم مبالغ مالية من الشركة إلا أنه رفض تسليم الألبوم للشركة المتعاقد معها وباعه إلى أخرى.

وقدم المحامي نزيه مسعود المستندات التي تثبت أقواله في الدعوى وبعد إحالة الدعوى للخبراء، قضت المحكمة بإلزام طارق رياض العريان عن نفسه وبصفته بأن يدفع لشركة قنوات مبلغ (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) كتعويض عن إخلاله ببنود العقد وعدم تسليم البوم الفنانة أصالة بالإضافة إلى فوائد قانونية قدرها 5% مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

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