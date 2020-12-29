القضاء المصري يعقاب 3 مسئولين بسبب رامز جلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامز مجنون رسمي

تصدر اسم الفنان المصري رامز جلال تريند السوشيال ميديا وقائمة الأكثر بحثاً على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار عدة أخبار تتعلق به وبعقوبات مرتبطة به.

المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة المصري قررت مجازاة كلا من رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح، وذلك بسبب الفنان رامز جلال.

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فقد جاء هذا القرار بعد ثبوت تسترهما على انقطاع الممثل المصري رامز جلال لمدة 6 سنوات، رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة.

وقالت المحكمة عن أسباب حكمها أن المخالفين الثلاثة، خلال الفترة من أول يناير 2010 حتى أول يناير 2016، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وقصروا في أداء مهام عملهم، ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية.

وأشارت التقارير إلى أن الحكم تضمن خصم أجر 10 أيام من راتب لبيب محمد لبيب، مسؤول دفتر الحضور والإنصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح، وذلك لإهماله في الإشراف على دفتر الحضور والانصراف الخاص بفناني المسرح القومي، مما أدى إلى صرف كافة المستحقات المالية للممثل رامز جلال منذ عام 2010 وحتى 2016 رغم انقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، والإبلاغ عن انقطاعه ووقف مستحقاته واتخاذ اجراءات انتهاء خدمته.