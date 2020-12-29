شكرا لاهتمامكم بخبر أجور الفنانين في الحفلات والأفراح في 2021.. ومفاجأة في أجور الراقصات في الأفراح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بغلق قاعات الأفراح والفنادق من ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كرونا المستجد، يبحث العديد من المواطنين عن الأسعار المناسبة لإقامة ليلة العمر.

وفي هذا الصدد نستعرض معكم قائمة بأجور بعض الفنانين الذين يحيون الأفراح والحفلات داخل القاهرة، بالإضافة إلى أسعار قاعات الأفراح، علما أن أسعار النجوم تزيد حال إحياء حفل زفاف خارج القاهرة.

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عمرو دياب

يحصل الفنان عمرو دياب على مبلغ قدره 850 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف، فيما يتقاضى 3 مليون جنيه في الحفلات الغنائية.

تامر حسني

يحصل الفنان تامر حسني على مبلغ قدره 350 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف، فيما يتقاضى مليون و200 ألف جنيه في الحفلات الغنائية.

محمد حماقي

يحصل الفنان محمد حماقي على مبلغ قدره 250 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف، فيما يتقاضى 850 ألف جنيه في الحفلات الغنائية.

محمد فؤاد

يحصل الفنان محمد فؤاد على مبلغ قدره 150 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف.

حكيم

يحصل الفنان حكيم على مبلغ قدره 135 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف.

رامي صبري

يحصل الفنان رامي صبري على مبلغ قدره 100 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف.

حمادة هلال

يحصل الفنان حمادة هلال على مبلغ قدره 50 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف.

هشام عباس

يحصل الفنان هشام عباس على مبلغ قدره 80 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف.

مصطفي قمر

يحصل الفنان مصطفي قمر على مبلغ قدره 80 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف.

أمينة

تحصل الفنانة الشعبية أمينة على مبلغ قدره 45 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف.

بوسي

تحصل الفنانة الشعبية بوسي على مبلغ قدره 50 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف.

محمود الليثي

يحصل الفنان محمود الليثي على مبلغ قدره 45 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف.

سعد الصغير

يحصل الفنان سعد الصغير على مبلغ قدره 30 ألف جنيه، وذلك للغناء في حفل الزفاف.

مصطفى حجاج 40 ألف جنيه.

حمو بيكا 35 ألف جنيه.

حسن شاكوش 40 ألف جنيه.

عمرو كمال 40 ألف جنيه.

أحمد شيبة 35 ألف جنيه.

رضا البحراوي 25 ألف جنيه.

أوكا 20 ألف جنيه.

أورتيجا 20 ألف جنيه.

الدخلاوية 20 ألف جنيه.

أسعار الراقصات:

– جوهرة 35 ألف جنيه.

– دينا 25 ألف جنيه.

– صافيناز 30 ألف جنيه.

– أوكسانا 25 ألف جنيه.

– آلا كوشينير 20 ألف جنيه.

– إيمي سلطان 20 ألف جنيه.

– بريندا 30 ألف جنيه.

– جاسي 12 ألف جنيه.

– سهر 12 ألف جنيه.

– لونا 10 آلاف جنيه.

– كواكب 9 آلاف جنيه.