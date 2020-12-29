إيمان السيد تشكو من أعراض قوية بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة إيمان السيد معاناتها من أعراض قوية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا قبل يومين.

إيمان قالت إنها تشعر بضيق تنفس واضطراب في ضربات القلب، كما أن رئتها تضررت كثيرًا من الإصابة بالفيروس على الرغم أنها غير مدخنة.

وأكدت إيمان عبر حسابها بموقع فيس بوك أن الفيروس لا يترك المصاب مثلما كان، مشيرة إلى أن “الكوميكس” الساخرة من كورونا على السوشيال ميديا لا تضحكها حالياً مرجحة بأن السبب أنها مازلت تشعر بالتعب ولم تسترد صحتها.