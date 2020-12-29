اتفرج..معوض إسماعيل صاحب دور عبد الوهاب وهو طفل في لن أعيش في جلباب أبي كيف أصبح شكله

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبد الوهاب عبد الغفور البرعي، شخصية في مسلسل تليفزيوني، لن ينساه الجميع حتى الان، من نجاح العمل، والأدوار التى جسدها المشاركين فيه.

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مازال يلاقي نجاح كل مرة يعرض فيها رغم مرور أكثر من 25 سنة على عرضه الاول، المسلسل من بطولة الراحل نور الشريف، والفنانة عبلة كامل، جسد دور ابنهما عبد الوهاب في العمل عندما كبر الفنان محمد رياض.

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لكن عبد الوهاب، وهوطفل صغير، أدى دوره ممثل يدعي معوض إسماعيل، ظهر في عدد من الأعمال التليفزيونية فى طفولته، التى لاقت صدى عند الناس.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لمعوض إسماعيل، في الفترة الحالية، بعد مرور أكثر 25 عام على دور عبد الوهاب، الذى مثله، وانهالت التعليقات على الصورة، بإستغراب على شكله الذى تغير، في صغره عن الأن.

وظهر معوض إسماعيل، في الصورة مرتديا جاكت أسود، وشعره طويل ملوم للخلف، ووجه نحيف.

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معوض إسماعيل ممثل مصري شارك طفلاً في أكثر من 60 عملاً حتى أصبح من أكثر أطفال الشاشة المصرية شهرة.

شارك وهو كبير في مسلسل ” البرنسيسة بيسة” إلى جانب الفنانة مي عز الدين و قد تم عرضه في العام 2019، كما ظهر في فيلم “الحوت الأزرق” في العام الحالي (2020).

وفي العام 2016 تزوج الممثلة ياسمين جمال إلا أن زواجهما لم يستمر لأكثر من 8 أشهر رغم أن قصة حب طويلة جمعتهما.