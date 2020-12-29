عمر كمال يفتح النار على لورديانا.. وهذا ما قاله عنها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فتح مطرب المهرجانات عمر كمال النار على الراقصة البرازيلية لورديانا، حيث تحدث عن استبعادها من كليب «انتي معلمة» مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، رغم إعلانه عن تعاونهما سويًا في هذا الكليب.

وقال مطرب المهرجانات عمر كمال في تصريحات صحفية: «لن أعمل مع لورديانا لأن الناس زعلت مني بسببها، وأنا لما لقيتها مسمعة قلت استعين بيها في كليب أنتي معلمة، كونها نالت إعجاب الجمهور».

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وأضاف: «فوجئت بردود فعل مغايرة فور طرح برومو الكليب، وتلقيت آلاف رسائل العتاب من جمهوري بألا تظهر لورديانا في الكليب، لرغبتهم في ظهوري في منطقة جيدة بعيدًا عن الراقصات».

وأشار مغني المهرجانات عمر كمال إلى أنه لن يرقص مع راقصات مجددًا، مبررًا ذلك بقوله: «أنا شخص لا أميل للظهور مع الراقصات فنيًا، ولا أفضل إحراجهن على المسرح عندما أتفاجأ برقصهن على أعمالي، فأنا أفضل الظهور بمفردي على المسرح».