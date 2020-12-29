طليقة ماجد المصري تثير الجدل وتفجر مفاجأة بشأن انفصالها عن زوجها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة منى إش إش، طليقة النجم ماجد المصري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل.

ومن خلال حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، نشرت منى إش إش صورة جديدة له تلوح فيها بإشارة النصر، كشفت خلالها رأيها في قضية الطلاق الشفوي، ما أثار حالة من الجدل.

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وكتبت طليقة ماجد المصري، تعليقًا على الصورة: «الله أكبر.. الطلاق الشفوي لا يقع»، ونسبت الرأي إلى الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي.

وأضافت منى إش إش: «من سنين كتير كنت متأكدة من كده من خلال دراسة وبحث، لكن لم أستطع البوح، لأنى غير مختصة بأمور الدين»، موجهة رسالة للأزواج: «كله يحافظ على بيته ومراته وولاده.. ورجعهم لحضنك».