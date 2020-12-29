ابنة رانيا يوسف تخرج عن صمتها وتفاجئ الجميع بتعليقها على «فيديو المؤخرة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - ابنة رانيا يوسف

في أول تعليق لها على أزمة الفنانة المتألقة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها بشأن «مؤخرتها»، دافعت نانسي مختار، ابنة الفنانة رانيا يوسف والفنان محمد مختار عن والدتها.

ونشرت حساب مزعوم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لـ نانسي مختار صورة للفنانة رانيا يوسف من فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

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وعلقت صاحبة الحساب على الصورة التي نشرتها، قائلةً: «حالة الهجوم اللي بتتعرض ليها ماما الأيام دي بسبب مقابلة ليها واتكلمت بعفوية شوية».

وتابعت: «ماما ما تقصدش أي حاجة وحشة عشان تتهاجم بالشكل البشع ده… ماما عفوية جدا وقلبها أبيض مش بتعرف تجمل الكلام أو تذوقه وأنا هفضل طول عمري فخورة بيها.. رانيا يوسف»

وتصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد إثارتها للجدل حول تصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس وحديثها عن مفاتنها وإطلالاتها المثيرة.

وكانت رانيا يوسف قد أثارت حالة من الجدل مؤخرًا عندما ظهرت في أحد البرامج وأكدت أن جميع الفنانات ظهرن في المهرجانات الفنية بشكل غير لائق.

وفي سياق آخر هنأت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها باحتفالات الكريسماس Merry Christmas 2021، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وظهرت رانيا يوسف وهي ترقص بجوار شجرة الكريسماس Merry Christmas 2021، وكتبت قائلة: «كل عام وأنتم بخير، يا رب تكون بداية سعيدة لينا وسنة كلها خير».

وكانت رانيا يوسف أثارت جدلا واسعا بعد أن نشرت برومو عبر صفحتها على فيس بوك للقاء لها مع قناة الرشيد العراقية، وتحدثت خلال البرومو عن مفاتنها بشكل صادم، وبنوع من التفاخر.