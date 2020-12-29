شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرب انتهاء حبسها.. مرتضى منصور يجهز مفاجأة لسما المصري والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - مع اقتراب انقضاء فترة عقوبة الفنانة الاستعراضية سما المصري داخل سجن النسجاء في قضايا سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد وقضية التحريض على الفسق، تواجه سما أزمة جديدة قد تؤخر قرار إخلاء سبيلها.

ففي خبر مفاجئ للفنانة الاستعراضية سما المصري، أعلنت نيابة السادس من أكتوبر أنها تباشر التحقيقات في بلاغ جديد مُقدم من الإعلامية ريهام سعيد ضد سما المصري بالإضافة إلى 16 بلاغًا آخر مُقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

هذا وكانت المحكمة قد أصدرت حكمين ضد سما المصري الأول في قضية سب الإعلامية ريهام سعيد والثاني في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وحكما بالحبس والغرامة لم يتم نظر استئنافه، ولكن على الرغم من هذه القضايا الثلاث، إلا أن هناك العديد من البلاغات التي تم تقديمها ضدها.

وأما المحكمة الاقتصادية، فقد قررت في وقت سابق قبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والحكم بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.

وكانت المستشارة مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وقضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بحبس سما المصري سنة وتغريمها 100 جنيه، والمراقبة سنة، في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.