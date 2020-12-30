مريم أوزرلي تتعرض للهجوم بعد استعراض حملها دون زواج.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت النجمة التركية مريم أوزرلي جمهورها بصور استعرضت فيها حملها في الأشهر الأخيرة، حيث ظهرت ببطن عارية منتفخة للغاية، معتمدة في إطلالتها على اللون الأحمر.

يأتي ذلك على الرغم من عدم إعلان زواجها، ما عرضها لسيل من الانتقادات، خاصة وأنها غير متزوجة، فلم تعلن مريم أوزرلي خلال الفترة الماضية عن زواجها، كما أنها لم تعلن عن هوية والد طفلها واكتفت بالإعلان عن جنسيته.

وكانت مريم قد تعرضت خلال الأشهر القليلة الماضية لانتقادات بسبب تسريب صور في أول حملها، إلا أنها لم تحسم الأمر بشكل واضح، فاكتفت بالإعلان عن جنسية زوجها، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.