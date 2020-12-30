شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج فيفي عبده لابسه ايه على البحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحرص الفنانة فيفي عبده دائما على مشاركة جمهورها ومتابعيها، تفاصيل حياتها اليومية والعملية.

وظهرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، في صورة لها، بإطلالة صيفية على البحر تشابهت لحد كبير مع أحدث صور نشرتها الفنانة ميرهان حسين.

ظهرت فيفي عبده بفستان قصير بخامة لامعة اشتهرت باسم “قشر السمك” أو Sequin، وهي صيحة عائدة من السبعينات، وكانت ميرهان حسين ظهرت بفستان مشابه له بنفس اللون من تصميم مهند كوجاك.

يذكر أن فيفي عبده شاركت في رمضان من خلال برنامج “خلي بالك من فيفي” هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.