شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – علياء كامل سحبت التريند من رانيا يوسف وبينت كل جسمها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة المصرية، في الصورة، مرتديةً بنطالًا جينزًا ملتصقاً بجسدها ومقطع من عند الركبة، باللون الأزرق، مع فانيلة باللون الأصفر، مكاتفرجة الصدر، بالإضافة إلى حذاء طويل باللون الأصفر.

وتعمدت ملكة جمال العرب السابقة، بإبراز مناطق حساسة والقيام بحركات إغراء جريئة ومتعددة، من خلال هذه الإطلالة، التي شاركت بها جمهورها ومتابعيها.

واختارت الشابة علياء كامل، تسريحة شعر ناعمة وجذابة انسدلت خصلاتها برفق فوق صدرها وظهرها وصولا إلى أردافها جلوساً.

وحظيت الإطلالة بتفاعل عدد من جمهورها ومتابعيها، الذين امطروها بالاشادات والإطراء والحب والغزل، وأشكال مختلفة من الرموز التعبيرية.

ومؤخرًا نشرت الفنانة المصرية علياء كامل صورة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، من جلسة تصوير حديثة أدهشت جمهورها ومتابعيها.

وظهرت ملكة جمال مصر والعالم العربي، للعام 2017، في الصورة بملابس مكاتفرجة وضيقة وظهرها واردافها نحو الكاميرا، بالإضافة إلى رأسها الذي استدار بلين ودلال ليرمق المصور.

واستعرضت الفنانة علياء كامل، من خلال إطلالتها الجريئة، مؤخرتها وشعرها الأشقر الذي غطى نصف ظهرها وتمدد إلى خصرها وأجزاء من اردافها.

وجمعت الصورة بين جمال ملكة جمال العرب، وبين أناقتها وزرقة عينيها، وبين اناقة وتناسق ملابسها، فكونت لوحة فنية بديعة، تخطف الأنظار وتسر القلوب.



ونالت إطلالة الشابة علياء كامل، إعجاب وتعليقات الكثير من متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”.

يذكر أن الفنانة علياء كامل تشارك جمهورها ومتابعيها بموقع إنستغرام، بشكل متواصل إطلالات مميزة وأيضا جريئة جدا، منذ حصولها على لقب ملكة جمال العرب قبل ثلاث سنوات.

وكانت قد ظهرت بسيوني باطلالة حمراء مثيرة عشية الميلاد احتلت الترند على اثرها