وفاة إنعام سالوسة.. نقطة تحول في «ضربة معلم»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر مسلسل ضربة معلم للنجم محمد رجب محرك البحث بموقع جوجل خلال الساعات الأخيرة بعد اشتعال أحداثه، وذلك بعد النجاح الذي حققه منذ عرض أولى حلقاته، خاصة وأن العمل يحمل الطابع الشعبي القريب من الجمهور، لما يتناوله من أمور يعيشها البسطاء في حياتهم اليومية في الحارة.

ويواصل المسلسل حصد النجاح خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت حلقات العمل نسقاً تصاعدياً جعل الجمهور يتفاعل مع أحداثه، وهو ما جعل العمل يتصدر مؤشرات البحث بموقع جوجل خلال الأيام الماضية.

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وتعد وفاة والدة بطل العمل إنعام سالوسة، نقطة تحول في أحداث المسلسل لقوة علاقة البطل بوالدته، وذلك بعد زواج جابر من تباهي والتي تجسد دورها الفنانة رانيا فريد شوقي، ومن جانب آخر تعيش عائلة الحاج شردي أزمة بعد وصيته التي كتب فيها نصف ثروته لابنته، مما جعل ابنه منصور وهو الفنان محمد عز يهدد أخته ووالدتها.

مسلسل “ضربه معلم” تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، دعاء رجب، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين.

وتحظى المسلسلات ذات الطابع الشعبي بترحيب كبير بين الجمهور المصري، لمعالجتها للأحداث الواقعية التي عيشها المواطن المصري في حياته بشكل يومي، كما ترصد بعض المشكلات والمتغيرات اللحظية، بطريقة مختلفة، تساعد بعض المشاهدين على معالجتها بشكل جذري، خاصة فيما يتعلق بالورث أو إدارة الشركات الموروثة عن الآباء والأجداد.