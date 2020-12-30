شكرا لاهتمامكم بخبر بعد التنمر عليها بسبب مرض ابنتها.. أول صورة لابنة يسرا اللوزي وتفاصيل مرضها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة واسعة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعرض الفنانة يسرا اللوزي، لواقعة تنمر بعد أن وصفها أحد المتنمرين بـ«أم الطرشة».

بدأت القصة عندما نشرت الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورًا من لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، والذي يُذاع على فضائية «CBC».

وعلق أحد متابعيها على الصور، قائلًا: «أهلا يا أم الطرشة»، لترد عليه يسرا اللوزي وتلقنه درس لن ينساه في الذوق والأخلاق.

وكتبت يسرا اللوزي: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانيًا، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها».

وتابعت: «ثالثًا، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد».

وتابعت يسرا اللوزي: «بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف، فبالتالي الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين، يا ريت توضح لي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرًا».

ويُذكر أن في وقت سابق تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن تفاصيل مرض ابنتها «دليلة»، والتي تبلغ من العمر 7 سنوات.

وقالت يسرا اللوزي إنها تأكدت من أن ابنتها من ضعاف السمع بعد نتيجة الفحوص التي خضعت لها وتأكدت من تقارير الأطباء.

وواصلت اللوزى: ما لا يعلمه كثر أن الطفل الأصم سيستمر يعاني ضعفاً في السمع حتى بعد زراعة القوقعة، فما نقوم به هو تحايل على الأمر لا أكثر ولا أقل، واعتمادنا على الطرق التكنولوجية وتركيب جهاز للسمع هما مجرد محاولة لإيصال الذبذبات والإشارات الى المخ، حتى تتمكن «دليلة» من السمع، حتى وإن كان الصوت ضعيفاً.