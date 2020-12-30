شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج مي عمر بتعمل ايه جوه العربية بهذه الملابس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وتألقت بها، مي عمر ببنطال جذاب من الجلد باللون الأحمر، ومرتديه معها قميص بسيط باللون الأبيض مع جاكيت كلاسيك باللون الأسود لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الطوبي الفاتح.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ومتناسقة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية لإكمال ظهورها مع ساعة لليد.