أولاد الحرام.. أزمة نفسية للفنانة يسرا اللوزي وابنتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقت الممثلة المصرية يسرا اللوزي تضامنا واسعا بعد التنمر عليها بسبب مرض ابنتها، وردها عليه، الذي وصفه الكثير من المتابعين بـ “الرد الراقي والأخلاقي”.

وتضامنت الفنانة نجلاء بدر مع النجمة يسرا اللوزي، بعد أن وصف أحد المتابعين لها عبر حسابها على إنستجرام بأنها “أم الطرشة” متنمرا على ابنتها، ووصفتها بأنها أعظم وأجمل أم في الدنيا، قائلة: “أعظم وأجمل أم في الدنيا، ربنا يحفظك ويحفظ أولادك ويبعد عنك أولاد الحرام”.

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وتضامنت مع يسرا اللوزي الفنانة إيمي سمير غانم، التي كتبت عبر حسابها على إنستجرام “أجمل وأحسن وأجدع أم في الدنيا لوزي، بحبك.. وربنا يخليلك أهلك كلهم ويحفظهم يا أشطر وأحن أم وأعز صديقه لقلبي”.

وأشادت الفنانة بشرى برد يسرا اللوزي على المتنمر قائلة عبر حسابها على إنستجرام: “عندما يرد الإنسان المحترم والمثقف وذو الإسهام الحقيقي على غير المحترمين واللا إنسانيين، لكي كل الاحترام والتقدير يا بنت الأصول”.

وأثار تعليق المتابع على صورة يسرا وردها عليه، موجه واسعة من التفاعل والتضامن معها، وعلق عدد من الفنانين على الواقعة.

وعلقت الممثلة المصرية زينة عبر حسابها على انستجرام قائلة: “عارفين يعنى إيه أم، يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤولية وحاجات كتير مالهاش وصف، عارفين يعني إيه طفل أو طفلة، يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب، عارف يعني إيه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل إنه يعمل كدة، يعني إنت لا شيطان ولا بني آدم، إنت حاجة مالهاش وصف”.

وأضافت: “أنت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص، لأن أي مخلوق حتى الشيطان أشرف منك، أنت وأمثالك مكانكم المجاري، ولو أن المجاري فيها كائنات حية أشرف منك.. الطفلة دي ميزها ربنا واختبر أمها اختبارا صعبا، نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف أمثالك، منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمة والإنسانية”.