بعد إعلانها الاصابة بفيروس كورونا..تدهور الحالة الصحية للمثلة إيمان السيد

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام قليلة، من إعلان الممثلة الكوميدية إيمان السيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” ، مؤكدة خضوعها للعزل الصحي، ومطالة متابعيها بتوخي الحذر من هذا الفيروس اللعين.

إيمان السيد تشكو من أعراض قوية بسبب كورونا



خرجت عبر صحتها الرسمية على “انستجرام” مساء أمس الثلاثاء، لتؤكد تدهور صحتها وزيادة أعراض فيرس كورونا عليها، قائلة:”الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حاليًا مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسه تعبانة وماستردتش صحتي، لكن الميمز اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدا بصراحة، خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدا ومرهق حتى على المستوى النفسي.

وتابعت إيمان السيد:”أنا حاليا ما زال عندي ضيق في التنفس، واضطراب في ضربات القلب، وطبعاً الرئة متضررة جداً رغم إني مش مدخنة، عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ما كان، ربنا يحفظنا جميعاً”.

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يذكر أن الممثلة الكوميدية إيمان السيد، انضمت إلى قائمة فنانةن يعانون من فيروس كورونا المستجد، مثل يسرا، وأمير كرارة، شريف رمزي.

ويُعرض لإيمان السيد حاليا مسلسل “إسعاف يونس” مع النجوم: محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، أحمد محارب، من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني.