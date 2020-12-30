الديفا..سميرة سعيد بإطلالة شبابية في أحدث صور لها ..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت النجمة المغربية، سميرة سعيد، متابعيها بصور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواص الإجتماعي “إنستجرام”، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

سميرة سعيدة الشهيرة بـ “الديفا” مطربة مغربية، تتمتع بصوت هادئ جميل، ولها طابع مميز في الغناء ليس له مثيل، ظهرت في أواخر الثمانيات، وحققت أغنيها نجاح كبير، ومن أشهر ما غنته “قال جاني بعد يومين” ، و” احكي يا شهرزاد”، ” ومبحبش الخصام”.

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ظهرت سميرة سعيد في الصورة التى نشرتها على “انستجرام” بإطلالة شبابية جذابة، حيث ارتدت قميص أبيض، وشورت أسود قصير، وبوط أسود طويل، وبقصة شعر قصيرة ملونة بلأصفر.

وعلقت سميرة سعيد على الصورة قائلة:”عيد ميلاد سعيد”، وانهالت التعليقات الإيجابية على الصورة، وعبارات التهنئة على أعياد الكريسماس.

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سميرة سعيد، مطربة مغربية، من مواليد الرباط، تعيش في مصر وحاصلة على الجنسية المصرية، وهي من تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم.