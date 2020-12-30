شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – شوف زوجة تامر حسني جننت الشباب بهذ الظهور المثير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب يحمل إسم زوجة الفنان المصري تامر حسني، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، صورة إغراء جريئة لها، وعلق عليها قائلاً: “احببتك بكامل قواي”.

وفور نشر فانز بسمة بوسيل للصورة، تداولتها العديد من الحسابات الفنية، على السوشال ميديا، وارفقت بها عناوين متنوعة، صبت معظمها في جانب الإطراء والإشادة والإعجاب بإطلالة زوجة تامر حسني.

وأطلت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية، من شاطئ البحر، ببكيني ضيق باللون الأزرق، مع فانيلة بدون أكتاف باللون الأحمر، وحذاء رياضي باللون الأبيض.

وقامت زوجة النجم المصري، بأستعراض جمالها وأناقتها ومفاتنها، بجراءة كبيرة، وشعرها يتطاير في الهواء الطلق، مما زادها جمالاً وإثارة.

يأتي ذلك بعد تداول رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، صورة جريئة للغاية، لزوجة الفنان المصري تامر حسني، الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

وابدوا انبهارهم واعجابهم في آن واحد، بجمال بسمة بوسيل الساحر، وانوثتها الصاخبة . وقال بعضهم معلقاً: “ملكة جمال الكون، “اجمل من نسرين طافش وياسمين صبري”.

وتحدث عدد من جمهور الزوجين تامر حسني، وبسمة بوسيل، عن اتساع عينيها وسحرهما لكل الناظرين، ورقتها وبراءة وجمال ملامحها.

وظهرت الفنانة بسمة بوسيل في الصورة المتداولة، وهي تؤدي تمارين رياضية، مما أبرز تفاصيلها وانوثتها ورقتها بشكل كبير، ومثير للعيان.

وكان تامر حسني قد سخر في وقت سابق، من زوجته بسمة بوسيل بتعليق مضحك عبر إنستغرام، وذلك بعدما نشرت صورة لهما سوياً كشفت من خلالها أنه مدربها الشخصي وأنهما انتهيا للتو من التدريب.



