شمس البارودي تفتح النار: هذا الشخص خصيمي يوم القيامة ولن أسامحه طوال حياتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وذلك بعد تصريحات هاجمت فيها منتقدي ارتدائها الحجاب، والذين اتهموها بأنها ارتدته مقابل الحصول على مبلغ من المال.

وقالت الفنانة المعتزلة شمس البارودي في تصريحات صحفية إنها تعرضت لإيذاء كبير سواء معنويًا أو نفسيًا بسبب ما وصفتها بحملة التشويه التي قادها ضدها الكاتب الراحل أنيس منصور عقب ارتدائها الحجاب واعتزالها التمثيل.

ابنة رانيا يوسف تخرج عن صمتها وتفاجئ الجميع بتعليقها على «فيديو المؤخرة»

طليقة ماجد المصري تثير الجدل وتفجر مفاجأة بشأن انفصالها عن زوجها (اتفرج)

وأضافت شمس البارودي أن أنيس منصور ادعى في ذلك الوقت حصولها على ملايين من الجنيهات مقابل ارتداء الحجاب، بحسب قولها.

وأضافت الفنانة المعتزلة عن الواقعة: «سافرت مع زوجي حسن يوسف إلي الإسكندرية أثناء تصوير أحد أفلامه، وكنت منتقبة في ذاك التوقيت، وفوجئت بكتابة أنيس منصور مقالاً صحفياً أكد خلاله تلقي فاتن حمامة عرضاً مادياً بقيمة 3 ملايين دولار كي ترتدي الحجاب، وزعم حصولي أنا وهناء ثروت وهالة فؤاد علي مبالغ مالية لارتداء الحجاب».

وأضافت: «انهرت من البكاء بعد قراءة المقال، لأن كاتبه طعن في عقيدتي وديني، واحتسبت كلامه عند الله وقلت لنفسي إنه خصيمي يوم القيامة، وصليت ركعتين لله وقررت حينها كتابة رد على هذا الافتراء، وأسندت هذه المهمة إلى زوجي حسن يوسف وأبي رحمه الله، حيث أرسلا الرد إلي الكاتب عبد الوهاب مطاوع لنشره في بريد الجمعة بجريدة الأهرام، واستهلا الرد حينها بالآية القرآنية (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)».