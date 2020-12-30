يسرا تكشف تطورات حالتها الصحية وتطمئن جمهورها

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد تضارب الأنباء عن حالتها الصحية طمأنت الفنانة يسرا متابعيها بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا.

وكتبت يسرا عبر حسابيها على إنستجرام وفيسبوك: الحمد لله، أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا، وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف..

وأضافت: خالص الشكر والتقدير ليهم، بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم.. وأتمنى للجميع الشفاء والصحة.. وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي، ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه.

يذكر أن يسرا كشفت مؤخرًا عن إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت أنها تخضع للعلاج في منزلها تحت إشراف طبي، ووجهت الشكر لوزارة الصحة لإشرافها على متابعة حالتها الصحية.