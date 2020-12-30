بعد إيقاف المسلسل الذي هزّ المجتمع السعودي.. عبد الله السدحان يهاجم ضحايا حلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد قرار وقف عرضه هاجم الفنان السعودي، عبد الله السدحان مسلسل ضحايا حلال، الذي أثار حالة واسعة من الجدل وصلت حد المطالة بإيقاف عرضه حتى أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قرارها اليوم بإيقاف بث المسلسل المثير للجدل.

كتب عبد الله السدحان في تغريدة على حسابه الشخصي: تكلمت كثير وكتبت كثير أن هناك من يسعى لتغريب الدراما السعودية المحلية تحت مسمى عمل سعودي جريء ! يقال هذا مقطع من عمل سعودي محلي.. طالبك يارب عسى وقت عرضه تكون أمي وبنياتنا نائمين.

ونشر عبد الله السدحان مقطع من المسلسل السعودي المثير للجدل، ظهرت فيه شابة بالغة تحاول إغواء طفل صغير، وهو المقطع الذي أحدث ضجة في المجتمع السعودي، إلى جانب أحداث المسلسل التي أثارت الجدل بسبب جرأتها.