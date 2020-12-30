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شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج..كيف ردت زينة على المتنمر على ابنة يسرا اللوزي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - شنت الفنانة يسرا اللوزي، هجوما على أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وصفها بأم الطرشة، بسبب أن إبنة يسرا التي تدعي داليدا، تعانى من مرض في أذانيها يجعلها لا تستطيع السمع.
لتخرج الممثلة زينة رضا، معلقة على تعليق هذا المتنر، عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”، قائلة :”عارفين يعني إيه أم !! يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤولية وحاجات كتير مالهاش وصف”.
وأضافت زينة: “عارفين يعني إيه طفل أو طفلة!!! يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب.. عارف يعني إيه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل إنه يعمل كده يعني أنت لا شيطان ولا بني آدم أنت حاجة مالهاش وصف!! أنت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص لأن أي مخلوق حتى الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك”.
بعد التنمر عليها بسبب مرض ابنتها.. أول صورة لابنة يسرا اللوزي وتفاصيل مرضها
وتابعت زينة رضا: “مكانكم المجاري ولو أن المجاري فيها كائنات حية أشرف منك.. الطفلة دي ميزها ربنا واختبر أمها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف أمثالك منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير”.
وانهت زينة موجه كلمها للنجمة المصرية يسرا وقالت لها: “انا فخورة بك وربنا يخليلك بنتك وتشوفيها احسن بنت في الدنيا”.
يذكر أن زينة رضا، أم لطفلين تؤام هما عز الدين، وزين الدين، من الفنان أحمد عز.