اتفرج..كيف ردت زينة على المتنمر على ابنة يسرا اللوزي

عدن - ياسمين عبد العظيم - شنت الفنانة يسرا اللوزي، هجوما على أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وصفها بأم الطرشة، بسبب أن إبنة يسرا التي تدعي داليدا، تعانى من مرض في أذانيها يجعلها لا تستطيع السمع.

لتخرج الممثلة زينة رضا، معلقة على تعليق هذا المتنر، عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”، قائلة :”عارفين يعني إيه أم !! يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤولية وحاجات كتير مالهاش وصف”.