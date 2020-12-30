عابد فهد يكشف مفاجأة عن وفاة حاتم علي ويطالب بعقاب المسئولين

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث الفنان عابد فهد عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للمخرج السوري الراحل حاتم علي، الذي رحل أمس وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على الوسط الفني ومحبي المخرج القدير.

عابد فهد قال في لقاء له مع الإعلامية زينة اليازجي، إن حاتم علي كان قد شعر بالتعب، وطلب من إدارة الفندق الذي كان نزيل فيه طبيب لإسعافه، إلا أن هذا لم يحدث، مطالباً بمحاسبة المسئولين عن ذلك.

وعبر عابد فهد عن غضبه قائلاً، إن مثل هذه الأماكن، لابد وأن تكون بها خدمات متوافرة، مستنكراً بطء الخدمة وتجاهل طلب صديقه الراحل.