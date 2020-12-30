شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة الافلام المخلة تنشر مقطع بالروب و فستان أسود شفاف .. اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت منى فاروق فيديو جديدعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، في أحدث اطلاله لها.

وظهرت منى فاروق بالروب الابيض ثم بإطلالة انيقة مرتدية فستان شيفون مفتوحا من الساق باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على ترك شعرها ووضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها وهو ما جعل إطلالتها تكشف عن أنوثتها.

وتحرص منى فاروق على تنسيق قطع الإكسسوار البسيطة والعصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة، كما تقوم بتطبيق تسريحات الشعر البسيطة وصيحات الماكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب.

يذكر أن احدث أعمال منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل “رحيم”، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن منى فاروق نشرت فيديو لها منذ فترة قصيرة تتحدث فيه عن أزمتها التي تسببت في دخولها السجن وكيف يتعامل معها المقربون منها، وهددت بالانتحار.