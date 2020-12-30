دُرة تفقد أعصابها وتهاجم منتقديها بعنف

عدن - ياسمين عبد العظيم - فقدت الفنانة درة أعصابها وهاجمت منتقديها بشدة موجهة لهم رسالة حادة، حيث نشرت في حسابها الشخصي على موقع إنستجرام رسالة انتقدت فيها الهجوم عليها.

وكتبت درة زروق في رسالتها: “بالنسبة للناس اللي مدفوعلها عشان تعمل فايك أكاونتس وتشتمني على السوشيال ميديا أو اللي بتعمل كدكة ببلاش.. لازم أوضحلكم إن اللي بتعملوه ده مش هيجيب أي نتيجة بالعكس.. أنتم مش فاهمين حاجة وفاشلين وفاضيين وشوفوا حياتكم وطلعوا طاقتكم بعيد عني أحسنلكم والله يمكن ربنا يكرمكم في حاجة تانية”.

جاءت هذه الرسالة بشكل مفاجئ، وتعد هي الرسالة الأولى لدرة بعد زواجها في الرد على الهجوم الذي تعرضت له بعد سيل من الاتهامات التي قابلتها خلال الفترة الماضية.