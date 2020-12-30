ليلى عبد الله نادمة على عملية تجميل فاشلة وتلجأ إلى جراحة لإعادة شكلها الطبيعي

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكت النجمة ليلى عبدالله للجمهور من عملية التجميل والفيلر التي أجرتها للشفاه وهو ما سبب لها إزعاج كبير حتى أنها لم تعد تتحمل مظهر شفاها لذلك قررت أن تتخلص منها وتسترجع مظهرها الطبيعي الذي أحبته من قبل.

ليلى نشرت فيديو ظهرت فيه من داخل سيارتها وأكدت للجمهور أنها سوف تذهب للطبيب للتخلص من فيلر الشفاه لأنها تشعر بالتعب الشديد منها ولن تنتظر أكثر من ذلك حيث قالت: أخيراً حجزت موعد حق شفايقي، خلاص فكرت وايد وأسويها يعني أسويها وما راح انظر بعد شهر ولا ما أكون فاضية خلاص لأني بلشت أتعب.

في حين تفاعل الجمهور مع قرار ليلى عبدالله ودعمها الكثير منهم في هذا القرار واعتبروا أن عمليات التجميل غيرت من شكلها كثيراً بخاصة وأنها كانت تتمتع بجمال طبيعي مميز ومختلف عن أي نجمة اخرى وأخطأت عندما قررت الخضوع لهذا الإجراء الذي أثر على مظهرها.