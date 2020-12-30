آخر ظهور للمخرج حاتم علي قبل وفاته بساعات.. وتجهيز طائرة لنقل جثمانه

عدن - ياسمين عبد العظيم - كان الظهور الأخير للمخرج حاتم علي داخل أحد فنادق القاهرة في الزمالك حيث كان يتناول قهوته الصباحية ويتابع بعض الأمور وحيداً في انتظار بعض الزائرين الذين يتوافدون عليه يومياً وذلك قبل وفاته بوقت قصير جداً.

المخرج الكبير حاتم علي كان قد توفي على إثر أزمة قلبية في أحد فنادق القاهرة وانتقلت المباحث العامة للقيام بالتحقيقات اللازمة واستبعاد أي شبهة جنائية حول الوفاة وتأكدت النيابة من عدم وجود أي آثار للعنف أو الاقتحام كما لم يتم العثور على أي أدلة تُشير إلى هناك جريمة وراء الحادث.

وقررت النيابة العامة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم حيث رافق الجثمان ابنا المخرج الراحل هالة وعمر وعدد من أقرب أصدقائه أبرزهم النجم جمال سليمان وكندة علوش لمواساة العائلة بعد هذا الحادث الأليم.

على جانب آخر نوهت مصادر في شرطة السياحة المصرية عن تجهيز طائرة لنقل جثمان المخرج حاتم علي إلى سوريا لإتمام مراسم الدفن والجنازة هناك وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة خوفاً من تفشي فيروس كورونا.