فريدة سيف النصر تعلن إصابتها بفيروس كورونا بطريقة كوميدية .. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - فريدة سيف النصر، فنانة مصرية، ظهرت في فترة السبعينات والثمانينات، ولاقت نجاح في عدد من الأدوار في الأعمال السينمائية والتليفزيونية، لكنها سرعان ما اتختفت عن الأضواء لأسباب غير معروفة.

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أعلنت فريدة سيف النصر، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” شعورها ببعض أعراض المشابة لأعراض فيروس كورونا المستجد.

كتب سيف النصر:” تعب شديد في الجسم، وهن، بلع بألم، دوخة قوية، غمة نفس، مش عارفة بقى في مرحلة العمر ده الأعراض دي كورونا ولا حامل، ماتفهموش غلط قصدي حامل للفيروس”.

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يُذكر أن فريدة سيف النصر شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي‎.‎

وبهذا التصريح تنضم فريدة سيف النصر، لقائمة الفنانة المصابون بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وشملت القائمة يسرا وأمير كرارة والمخرجة هالة خليل والإعلامي وائل الإبراشي.