مريم حسين تودع العام بإطلالة مثيرة أشعلت السوشيال ميديا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعلت الفنانة المغربية مريم حسين السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة نشرتها على موقع تبادل الصور، إنستجرام.

مريم نشرت في حسابها الشخصي مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بإطلالة نارية في احتفالها بأعياد الكريسماس تفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وظهرت مريم حسين مرتدية فستان أحمر حمالات طويل، مستخدمة مكاج جريء من نفس اللون، وتفاعل معها متابعوها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها.

يذكر أن الفنانة مريم حسين حسمت الجدل حول ارتباطها بعد أن وجهت لها أحد المتابعين سؤالاً حول زواجها الأخير وسبب غيابها الفترة الماضية.