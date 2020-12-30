بعد رحيله بشهور..شهيرة تنشر صورة أول لقاء جمعها بمحمود ياسين..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد مرور عدة شهور على وفاة الفنان المصري محمود ياسين، الذى توفي في أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز ال79عام، تاركا خلفه تاريخ فنى كبير، وعدد ضخم من الأعمال التليفزيونية و السينمائية.

رانيا محمود ياسين تكشف كواليس دخولها الفن.. وتفاصيل «خناقتها مع والدها» (اتفرج)

الفنانة شهيرة حمدي، زوجة الفنان الراحل، التى تأثرت كثيرا برحيل شريك عمرها بعد أكثر من 40 عام، نشرت اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورة رومانسية تجمعها بزوجها الراحل محمود ياسين.

وعلقت شهيرة على الصورة :”أول لقاء بيني وبين حبيبي كان أمام الكاميرا في فيلم صور ممنوعة وكانت النظرة الأولى البريئة لفتاة صغيرة عاشت معها لليوم سنوات طويلة و حشتني”.

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يذكر أن محمود وياسين، تزوجا في بداية مشوارهم الفني، وأنجبا رانيا محمود ياسين، التى عملت كممثلة ومتزوجة من الفنان محمد رياض، وعمرو محمود ياسين، الذي يعمل مؤلف.