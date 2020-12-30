شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – شاهد بنت عمرو دياب وصحبتها بيقلعوا هدمهم في الشارع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادةً ما تشعل ابنة النجم عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا السوشيال ميديا، في الآونة الأخيرة باختيار إطلالاتها الجريئة والمثيرة للجدل.

ونشرت ابنة عمرو دياب، مجموعة صور مع صديقتها بإطلالتها المثيرة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت نور دياب في الصور التي نشرتها، وهي وصديقتها وكانت ترتدي تيشرت كاب مفتوح من منطقة الصدر.

يشار إلى أن اسم نور عمرو دياب، كان قد تصدر مؤشرات البحث على جوجل في الفترة الماضية، بعدما نشرت والدتها شيرين رضا عدة صور لها برفقتها في فترة الطفولة، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وظهرت في صورة مع ابنتها، بينما في صورة أخرى بمفردها، وعلقت: “وحشتيني يا نونو”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور.