شكرا لقرائتكم خبر عن بهدوم البيت – اتفرج سمية الخشاب هترقصلك في رأس السنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو لها وهي تحتفل بالعام الجديد بوصلة رقص مع بابا نويل.

ونشرت “الخشاب”، الفيديو التي ترقص فيه مع بابا نويل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكانت الفنانة سمية الخشاب قد أقامت دعوى قضائية فى القضية التى حملت رقم 1939 لسنة 2019، ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التى تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.

يذكر أن اسم الفنانة سمية الخشاب، تصدر تريند منصة جوجل، بعدما نشرت فيديو ظهرت خلاله ترقص، وذلك بعدما أصدرت المحكمة أمس، حكمًا ضد طليقها الفنان أحمد سعد.