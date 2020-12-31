خبيرة أبراج تصدم المشاهير بتوقعاتها لعام 2021.. رحيل 3 فنانات وأزمة كبيرة تنتظر أحمد حلمي ومنى زكي

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع حلول العام 2021 بدأت الأخبار تتحدث عن التوقعات والتنبؤات للعام الجديد سواء كان للبلدان أو لنجوم الكرة أو حتى نجوم الفن والمشاهير.

وفي هذا الصدد، كشفت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها لعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

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وقالت خبيرة الأبراج إلى أن الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي سيمران بمشاكل كبيرة في العام الجديد ولكنهما سيتغلبان عليها، وأن هذا العام سيحمل له اشياء كثيرة جميلة وانجازات فنية هائلة.

وأضافت ليلى عبد اللطيف أن الفنانة الإماراتية ستكون متميزة وجريئة، مع مبشرات بسفر وتنقلات أكثر من المعتاد، وفرصة ذهبية مميزة جدًا لسطوع نجم الفنانة احلام في الوطن العربي.

وعن الخلاف بين الفنان عمرو دياب والنجم تامر حسني، توقعن ليلى عبد اللطيف أن «الهضبة» سيكون على موعد مع نجاح جديد ومختلف هذا العام خاصة في الربع الأول من عام 2021، وفي منتصف عام 2021 سينهي عمرو دياب خلافاته مع تامر حسني وكذلك انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني ومشاكله السابقة يبدأ مرحلة جديدة في حياته.

وتوقعت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف رحيل 3 من كبار الفنانات في العام 2021، وأن ذلك العام سيشهد خفوت نجم عدد كبير من النجوم والمشاهير.