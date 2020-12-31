المشهد المحذوف الذي تسبب في وقف عرض مسلسل «ضحايا حلال»

عدن - ياسمين عبد العظيم - في قرار مفاجئ من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، أصدرت أمرًا بوقف عرض مسلسل «ضحايا حلال»، بعد أيام من جدل واسع عقب بث مشاهد جريئة منه.

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بالتزامن مع عرض مسلسل «ضحايا حلال»، انتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت إحدى بطلات المسلسل في أحد المشاهد الجريئة.

وظهرت إحدى بطلات المسلسل في الفيديو في مشهد جريء، حيث ارتدت ملابس غير لائقة تكشف قطاع كبير من جسدها، وظهرت في أحضان الفنان خالد صقر.

وقالت الهيئة التابعة لوزارة الإعلام، في بيان لها نشرته عبر «تويتر»، إنها «تواصلت مع منتج مسلسل ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه».

وأضافت الهيئة، أنها «أطلعت على محتوى المسلسل الذي يبث من خلال تطبيق “اتفرج” المشفر، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاته ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية».

ويُذكر أن مسلسل «ضحايا حلال» هو مسلسل سعودي من بطولة سناء بكر يونس وخالد صقر وميلا الزهراني والعنود سعود وغيرهم، ومن تأليف نور الشيشكلي وإخراج أحمد مدحت.

يسلط مسلسل «ضحايا حلال» الضوء على القضايا الاجتماعية كاشفاً الكثير من الخبايا والأسرار، وتدور الأحداث حول خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذاً سوى طريق أم نورا التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقاً لشروطها. وبعد أن توهمهن أن الغاية هي حمايتهن، يجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.