حقيقة إصابة محمد رمضان بفيروس كورونا.. وهذا سبب خضوعه للعزل

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد رمضان

في الوقت الذي يعاني فيه الوسط الفني من سقوط أبرز نجومه مصابين بفيروس كورونا، بدأت تنتشر أنباء عن إصابة الفنان محمد رمضان بالفيروس.

وفي هذا الصدد، أشارت تقارير فنية إلى أن الفنان محمد رمضان لا يعاني من فيروس كورونا، وإنما هو يخضع للعزل الذاتي بعد رجوعه من الخارج، حيث قام بجولة في عدة دول.

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وأوضحت المصادر أن الفنان محمد رمضان ملتزم بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الذي فرضه وزارة الصحة والسكان، والذي يتم اتباعه مع القادمين من خارج البلاد.

ويذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد ظهوره في عدة صور مع إسرائيليين في حفل جمعه معهم في الإمارات.