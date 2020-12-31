بعد انفصالها عن محمد رشاد.. مي حلمي تفاجئ الجمهور بعريس جديد (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الإعلامية مي حلمي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تلميحها عن دخولها في قصة حب جديدة بعد انفصالها عن المطرب محمد رشاد.

ومن خلال خاصية «الاستوري»، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ردت مي حلمي على سؤال أحد متابعيها، والذي قال فيه: «ممكن ترتبطي تاني؟»، لترد عليه: «loading…»، في إشارة إلى دخولها في قصة حب جديدة بعد انفصالها عن المطرب محمد رشاد.

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وخلال الأشهر الماضية، عاد اسم الإعلامية مي حلمي والفنان محمد رشاد، يتداول ويتصدرون الترند، منذ اعلان انفصالهم عن بعضهم البعض، ومن ثم بدأت المشاحنات وتبادل الأحاديث بينهم عبر حساباتهم الرسمية، حتى الأيام الماضية التي خرجت بها مي في بث مباشر، عبر موقع إنستجرام، تتحدث من خلاله عن أسباب انفصالها عن رشاد.

وسردت مي حلمي تجربتها والأسباب التي دفعتها للانفصال عنه، قائلةً: «من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية، الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك».