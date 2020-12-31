شكرا لقرائتكم خبر عن بالهوت شورت الناري – اتفرج زوجة الفنان مصطفى فهمي كشفت المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة برفقة زوجها.

وتألقت زوجة مصطفى فهمي بإطلالة عصرية وجذابة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الاسود قصيرا فوق الركبة ، كما تميز بأنه كشف عن قوامها الرشيق.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة مصطفى فهمي على خصلات شعرها الانسيابي الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع ملابسها.

جدير بالذكر أن فاتن موسى ولدت في 1 أغسطس، وهي من أصول لبنانية وليست مصرية، وبدأت حياتها المهنية صحفية في الموضة والجمال بإحدى المجلات اللبنانية،عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، ومعدة برامج في قناة “نجوم” التي تبث من دبي.

وعملت فاتن موسى كمقدمة برامج في التليفزيون الإماراتي، وقدمت برنامج “دخان بلا نار”، وتزوجت بالفنان مصطفى فهمي في حفل بسيط جمع المقربين، وارتدت خلاله فستانًا أبيض من تصميم حسين وهبي، وذلك بعد انفصال فهمي عن الفنانة رانيا فريد شوقي.