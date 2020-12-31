شكرا لقرائتكم خبر عن من غير بطانة – اتفرج ريم مصطفي بهدلت الشباب بفستان كشف ما تحته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لفتت الفنانة ريم مصطفى الأنظار بإطلالتها في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس ويذاع على قناة “دى إم سي” الفضائية. وارتدت ريم مصطفى (34) سنة، فستانا من الدانتيل الشفاف أسفله بطانة قصيرة ودون أكمام مع تسريحة شعر انسيابية ببعض التموجات ومكياج بسيط. ورغم أن ريم مصطفى ليست الفنانة الوحيدة التي أطلت بفستان ببطانة قصيرة؛ إذ سبقتها كثيرات من الفنانات العربيات، اللاتي فضلن الظهور بإطلالات مشابهة للفنانة الشقراء، إلا أنها سرعان ما تصدرت محرك البحث “غوغل”. وأثارت ريم البلبة بين المتابعين الذين انقسموا فيما بينهم حول إطلالتها، فبعضهم أشار إلى أنها جريئة في اختيارها، إلا أن آخرين أكدوا أن إطلالتها ليست مبتذلة بل راقية.

وخلال الحلقة التي شاركتها فيها شقيقاتها، أكدت الفنانة ريم مصطفى، أنها حاولت في الفترة الأخيرة التوجه للأدوار التي تبرز موهبتها أكثر من الأدوار التي تعتمد على الشكل أو الجمال. وكشفت كواليس تذاع للمرة الأولى عن مشاركتها الزعيم عادل إمام بطولة مسلسل “مأمون وشركاه”، وسر تقديمها الكوميديا في مسلسل “الوصية” وحقيقة عدم استعانتها بدوبلير في مشاهد الأكشن بمسلسل “شديد الخطورة”. أضافت ريم مصطفى،: كان كثير من المقربين يقترحون علىَّ تقديم أدوار كوميدية؛ لأنهم يرون خفة ظلي في الحقيقة، ولكن لم تكن هناك فرصة حتى جاءني مسلسل “الوصية”، فشعرت بأنه تحد كبير. وعن سر رشاقتها، أكدت ريم أنها لا تتوقف عن ممارسة الرياضة من حين لآخر، علما أنها خلال الفترة الأولى لجائحة كورونا وتحديدا في فترة الحجر الصحي أصبحت ممتلئة جدا، بحيث كان خداها يرتميان على أذنيها إذا ضحكت، على حد قولها.

وأشارت إلى أنها “تحب الأكل جدا، وتقدر الوجبة الحلوة، وتأكل مثلا الحمام المحشي قبل النوم، ولا تتصرف كفنانة يفترض أن تحافظ على نفسها”. وقالت إنها في الفترة الماضية “مارست الطب الروحاني – Energy healing، وقرأت كثيرا، فشعرت بالهدوء يحل عليها، وكانت تتمنى أن يحدث ذلك في ظروف مختلفة، وهي تحس بأن الناس كانوا بحاجة إلى ما يدعوهم للهدوء قليلاً، والابتعاد عن الحياة المادية”. وعن الرياضات العنيفة قالت ريم إنها لم تمارسها إلا وقت مسلسل “شديد الخطورة”، الذي كان تحديا مختلفا لها؛ لأن رغبتها كانت تقديم أكشن حقيقي، فمثلت بالفعل كل مشاهد الأكشن في المسلسل، بما في ذلك مشهد قيادة سيارة البنك.