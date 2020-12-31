لماذا لم تلجأ يسرا اللوزي إلى القضاء ضد المتنمر؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة يسرا اللوزي إنها سعيدة بحملات التضامن معها بعد تنمر أحد المتابعين على حسابها انستجرام على ابنتها التي تعاني من ضعف السمع.

وقالت اللوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي: الحمدلله لسه مش مستوعبة حجم الناس التي دافعت عنى وكتبت كلام ايجابى بعد رد احد المتنمرين على البوست الذي قمت بنشره.

وأضافت: ما حدث موضوع مجتمعى مهم لم يقتصر على ابنتى فقط، ويجب أن ننظر إلى ما حدث على أنه خلل وهو تربيتنا لأولادنا، لذلك اتمنى الاهتمام أكثر بتعليم الأجيال القادمة سواء في المناهج أو حتى في السوشيال ميديا ازاى يتعاملوا مع الآخرين، لأن حقيقى لدينا خلل كبير في لغة الحوار بيننا.

أما عن التحرك القانونى قالت اللوزى: لم أفكر في مقاضاة هذا الشخص لأن للاسف هناك أشخاص كثيرة على السوشيال ميديا تختبئ وراء صفحات مزيفة ولا اعرف ماذا يستفيدون من الهجوم على غيرهم والتنمر عليهم، وأنا شخصية واقعية لذلك أعلم جيدا أنه ليس بأيدينا تغيير الناس وتغير الواقع الذي نعيشه، لكن كل ما اتمناه هو الاهتمام بالأجيال القادمه لكى نضمن جيل خلوق افضل من بعض الناس المنتشرة حولنا الان.